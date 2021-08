Statistics on Māori businesses: 2020 (te reo Māori)

Press Release – Statistics New Zealand

E toru i roto i te rima o ngā uepū Māori i kīa he taketake i roto i COVID-19

E toru i roto i te rima ngā uepū Māori i kīa he umanga taketake i roto i te katinga o COVID-19, e ai ki te kōrero a Tatauranga Aotearoa i te rā nei.

Ko tēnei mea te uepū Māori he umanga e whāi wāhi ana ki te whakahaere ngātahi i ngā rawa e puritia ana e te iwi Māori, ā, ko te nuinga o ngā mahi kei ngā umanga ahuwhenua, kei ngā rawa whenua, whare hoki ehara i te kāinga noho, me ngā ahumahi whakanao.

Hei tauaro, kotahi haurua o ngā umanga Māori iti, wawaenga hoki (SME) i kīa he taketake. Ko ngā umanga Māori i kīa he taketake, he ahuwhenua, he whakanao, he ratonga hauora hoki te nuinga.

E piki haere tonu ana ngā tukunga ki tāwāhi a ngā uepū Māori, i roto i te wā o COVID-19

I te piki haere tonu te uara o ngā tukunga o tāwāhi e ngā uepū Māori i roto i 2020, ahakoa te pānga o COVID-19, e ai ki te kī o Tatauranga Aotearoa i tēnei rā.

Te wāhi ki ngā uepū Māori me ā rātou kamupene kāwei he tūtohu, he whakahaere, he āta tiaki hoki/rānei i ngā rawa e puritia tahitia ana e ngāi Māori.

Ko te uara o ngā tukunga ki tāwāhi o ngā uepū Māori, $14 miriona te pikinga ake (1.8 ōrau) i te tau 2020, kia whakaritea ki 2019, ā, $755 miriona te tapeke hou.

He nui atu te whenua o ngā pāmu Māori i whakamahia hei whakatō ngahere

Kotahi heketea i roto i te whā o ngā whenua Māori i whakamahia e ngā pāmu Māori i 2020 he ngahere i āta whakatōkia, e ai ki te kōrero a Tatauranga Aotearoa i te rā nei.

Mō ngā pāmu katoa o Aotearoa, kotahi heketea i roto i te waru he ngahere i āta whakatōkia i te tau 2020.

Ko tēnei mea te pāmu, mō ngā tatauranga whakanao ahuwhenua, ko te ngahere, te whakatupu kararehe, te whakatupu māra kai, te whakatupu waina, te whakatupu pārekereke, me ngā mahi patapata (grain), kākano hoki.

Tirohia He nui atu te whenua o ngā pāmu Māori i whakamahia hei whakatō ngahere

